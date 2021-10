Onderzoek naar ingestorte tribune Goffertstadion begint snel

Het onderzoek naar de ingestorte tribune in het Goffertstadion in Nijmegen begint waarschijnlijk maandag al. In eerste instantie gaat het om een analyse van hoe het beton kon breken, zegt een woordvoerder van de gemeente. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen neemt later deze week beslissingen over eventuele maatregelen tegen relschoppende hooligans van NEC.

Aan het eind van de wedstrijd NEC – Vitesse, die de Arnhemse club won, drongen de Vitessesupporters naar voren op de tribune van het uitvak. Vooraan sprongen ze op en neer, waardoor de tribune doorbrak. De gebroken delen kwamen op een container terecht. Die stuitte de val van de supporters. Bij het incident is niemand gewond geraakt.

Het stadion is in 1999 gerenoveerd en wordt regelmatig bouwkundig gecontroleerd. Pas na het eerste onderzoek kan de gemeente als eigenaar van het stadion zeggen of het Goffertstadion in gebruik kan blijven.

De politie stelt een rapportage op over wat er zondag na de wedstrijd is gebeurd. Bij hevige rellen raakten agenten en paarden gewond en er is een politiebus gesloopt. Ruim twintig hooligans zijn al opgepakt en de politie verwacht meer arrestaties. Volgens de politie is er “heel veel geweld” gebruikt.