Kunstuitleen in bibliotheek Veluwezoom aan Den Heuvel

In de bibliotheek Veluwezoom aan Den Heuvel in Velp start vrijdag 3 december de Kunstuitleen van de stichting Nieuwe Ruimte, zo is te lezen op Rheden.nieuws.nl. Dit wordt tijdelijk het podium voor beeldende kunst in de gemeente Rheden.

Het lenen van kunstwerken

Een groot deel van de ruimte wordt gebruikt om het werk van de kunstenaars te exposeren. Voor deelname aan de Kunstuitleen betaalt een abonnee eenmalig twintig euro inschrijfgeld. Het lenen van een kunstwerk kost tien euro per maand. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de waarde van het werk. Een kunstwerk kan maximaal zes maanden uitgeleend worden. Het verlengen van de leentermijn is mogelijk.

Stichting Nieuwe Ruimte

De stichting Nieuwe Ruimte (NR) bestaat uit een groep professionele kunstenaars uit Rheden en omgeving. De stichting bestaat sinds 2018 en heeft als doel om het contact te verbeteren tussen beeldende kunst en de inwoners van Rheden. De kunstenaars willen dit doen via exposities en activiteiten.

Bron: Rheden.nieuws.nl