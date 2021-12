Nieuwe ronde metaalstakingen aanstaande

In de metaalsector is een nieuwe stakingsronde in de maak. Volgens vakbond FNV zal personeel van verschillende bedrijven in de regio Arnhem, Nijmegen en rond Hengelo op vrijdag 10 december het werk neerleggen in een roep om betere arbeidsvoorwaarden als onderdeel van een nieuwe cao. Een dag eerder wordt weer in de regio Eindhoven gestaakt.

Afgelopen weken werd in meerdere regio’s al gestaakt, nadat een eindbod voor een nieuwe cao door de bonden was verworpen. De stakers willen onder andere een loonsverhoging. Verder maken de werknemers zich zorgen om de vele openstaande vacatures.

De stakers van vrijdag, waaronder ook uitzendkrachten, zijn werkzaam in tal van metaal- en techniekbedrijven in Overijssel en Gelderland, zoals Engie, Unica, Equans, Kropman, Alewijnse, Lamers High Tech, Kinkelder, Welgro, Veolia en Feenstra, aldus FNV. In de regio Eindhoven gaat het om personeel van onder andere Spie, Engie, Croon Wolter Dros, Strukton Worksphere, VDL Bus Valkenswaard, Modules en KMWE.

Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek, die geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Dat zijn bij elkaar ongeveer 28.000 bedrijven.

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die de onderhandelingen voert namens de werkgevers, liet meermaals weten de acties te betreuren. De eisen van de vakbonden zijn volgens de werkgevers te hoog.