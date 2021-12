Twee zendmasten langs A50 bij Apeldoorn in brand gestoken

Twee zendmasten langs de A50 zijn in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gestoken. Het gaat om een zendmast ter hoogte van Loenen, en een bij Beekbergen. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht, meldt een politiewoordvoerder.

De hulpdiensten werden rond 02.00 uur gewaarschuwd, eerst over de brand in de mast bij Loenen, en korte tijd later over die bij het nabijgelegen dorp Beekbergen. Beide plaatsen behoren tot de gemeente Apeldoorn. “We gaan in beide gevallen uit van brandstichting”, aldus de politiewoordvoerder.

Over de ontstane schade kan de politie geen uitspraken doen. De politie onderzoekt de zaak, en kijkt onder meer of er een verband is tussen de branden. “Het is bijzonder dat de branden vlak na elkaar zijn gebeurd.” De politie roept mensen met tips, beelden of meer informatie op dit door te geven.

Het is niet voor het eerst dat zendmasten aan worden gestoken in Nederland. Vorig jaar werden verspreid over het land tientallen zendmasten in brand gestoken. De brandstichtingen hadden mogelijk te maken met protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.