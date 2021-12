Kerstwandeling 2021 in Ede en Bennekom

In Ede en Bennekom is er voor eerste en tweede kerstdag een kerstwandeling bedacht. De wandelroute bevat een puzzeltocht voor het hele gezin.

Routes kerstwandeling 2021

De wandelaars kunnen kiezen tussen een wandelroute van vijf kilometer en een van tien kilometer, zo is te lezen op Ede.nieuws.nl. De route van vijf kilometer is door het Bennekomse Bos. De andere route, die van tien kilometer, is door het natuurgebied Planken Wambuis.

Sponsor vluchtelingen

Voor slechts 10 euro kan je je aanmelden voor de Kerstwandeling 2021. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Dat wordt gebruikt voor hulp aan vluchtelingen die de winter in lastige omstandigheden doorbrengen. Voorbeelden zijn Afghaanse families die het huis moesten verlaten, maar ook vluchtelingen die op dit moment vastzitten in het grensgebied tussen Polen en Wit-Rusland.

Kerstwandeling 2021 in andere regio’s

De Kerstwandeling 2021 vindt niet alleen in Ede en Bennekom plaats. In meerdere regio’s kan je de wandeling met bijbehorende puzzeltocht maken. Hierdoor ontdek je allerlei andere natuurgebieden in Nederland, is de gedachte. Andere regio’s waar je terecht kan zijn Amelisweerd bij Utrecht, Broekhuizen bij Leersum, Slangenburg bij Doetinchem of Berg en Dal bij Nijmegen. De puzzeltocht is in elke regio hetzelfde.

Corona-proof kerstuitje

De wandelroute is niet tijdsgebonden en mag afgelegd worden wanneer het uitkomt. De route kan individueel gelopen worden of met een klein groepje. Om drukte te voorkomen zijn er per regio een maximaal aantal kaarten beschikbaar.

Bron: Ede.nieuws.nl