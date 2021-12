Uitspraak in hoger beroep liquidatiezaken Kerkdriel en Krommenie

Het hof doet donderdag uitspraak in het hoger beroep over de liquidaties van Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de vermeende opdrachtgever Omar L. (31) en de vermoedelijke schutter Hicham M. (27) levenslange celstraffen geëist, gelijk aan de straffen die de rechtbank in 2019 oplegde.

Lomp werd in november 2015 doodgeschoten op weg van het station naar huis in Krommenie. Op oudejaarsdag van dat jaar werd bij de toegangspoort van een camping in Kerkdriel het vuur geopend op de broers Yakhlaf, waarbij Chahid dodelijk getroffen werd en zijn broer en een derde slachtoffer gewond raakten.

Amsterdammer M. zou bij de twee voltooide liquidaties als een van de schutters zijn opgetreden in opdracht van L., stelt het OM. “De drempel om anderen dood te schieten was heel erg laag”, zei de aanklager in het hoger beroep van de ontkennende M. Over L., die ook onschuldig zegt te zijn, zei de advocaat-generaal: “Hij heeft anderen het vuile werk laten opknappen. Het gemak waarmee hij telkens anderen op pad stuurt is verbijsterend.” Het OM ziet L. tevens als initiator van een derde liquidatiepoging in april 2016 in Amsterdam, waarbij het automatische wapen haperde.

De uitspraken van het hof Arnhem-Leeuwarden, dat voor deze zaak zitting houdt in het Justitieel Complex Schiphol, vormen het sluitstuk van een reeks zittingen over de liquidaties en moordpogingen. Van de in totaal zes verdachten gingen er vijf in hoger beroep. Tegen de 42-jarige medeverdachte Daniël M. is 22 jaar cel geëist. Tegen twee andere verdachten zijn in september celstraffen van zeven en bijna negen jaar geëist voor het voorbereiden van een mogelijk dubbele liquidatie bij een shishalounge in Utrecht in november 2015, waarbij de broers Yakhlaf wisten te ontkomen.

Volgens het OM is onder meer de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, eind 2012 de katalysator voor het geweld van L. en de zijnen geweest. De broer van L. was toen een van de dodelijke slachtoffers en L. zou wraak hebben willen nemen.