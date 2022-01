Renkum maakt plaats voor honderd asielzoekers

De Gelderse gemeente Renkum maakt een pand in Oosterbeek vrij voor de noodopvang van maximaal honderd asielzoekers. Het gaat om gezinnen met kinderen, echtparen en alleenstaanden, zo heeft de gemeente afgesproken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA.

Het is de bedoeling dat het COA het gebouw vanaf 1 februari huurt voor de periode van een jaar. In de loop van februari arriveren de eerste asielzoekers. Het COA zorgt voor 24 uur per dag begeleiding en toezicht in het pand, aldus de gemeente. Voor omwonenden organiseert de gemeente een digitale inloopbijeenkomst.