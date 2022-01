Twee verdachten na lange achtervolging in Culemborg opgepakt

Maandagochtend hield de politie twee verdachten aan in Culemborg na een lange achtervolging. De achtervolging begon op maandag rond 04:00 uur op de A2. De politie zette de achtervolging in vanwege het kenteken dat herkend werd na een ANPR-controle.

ANPR-controle

De twee verdachten reden op de A2 toen de politie besloot ze aan de kant te zetten. De politie deed dit na een ‘Automatic Number Plate Recognition’, oftewel een ANPR-controle. Dit is een technologie waarbij camera’s de kentekens vastleggen van voertuigen die zij onderweg tegenkomen. De politie maakt hier regelmatig gebruik van. Wanneer een kenteken wordt herkend door het systeem, kan dit betekenen dat de eigenaar van het voertuig wordt gezocht of een boete heeft openstaan.

In dit geval werd het kenteken van het voertuig herkend. Volgens de politie waren de inzittenden een 24-jarige man uit Zwijndrecht en een 21-jarige man uit Utrecht. Zij staan bekend als veelplegers.

Poging tot vluchten

In eerste instantie leek alles volgens plan te gaan. De inzittenden volgden netjes de politie richting een afrit. Toch wisten zij te vluchten. Vlak voor de afrit reden ze weer de A2 op. Ze gingen er zo snel mogelijk vandoor.

In Culemborg besloten de twee mannen te voet verder te vluchten. Dit ging niet met succes. Een van hen rende er hard vandoor en de ander sprong een sloot in. De politie had de man in de sloot snel te pakken. De andere man werd niet veel later opgepakt.