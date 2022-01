Twee Gelderse finalisten ‘Autobedrijf van het jaar’

Onlangs heeft BOVAG de drie finalisten van ‘Autobedrijf van het jaar’ bekendgemaakt. Twee van hen komen uit Gelderland. De finalisten zijn Auto Olijnsma in Gytsjerk, Dorpsgarage Elshof in Eerbeek en Garage Schel in Angerlo. Tijdens het jaarcongres van BOVAG op 28 juni 2022 wordt de winnaar bekendgemaakt.

Autobedrijf van het jaar

In totaal waren er tien genomineerden, waarvan drie bedrijven doorgaan naar de finale. De selectie vond plaats op basis van klantbeoordelingen, uitstraling en financiële gezondheid. Alle tien genomineerden werden gecontroleerd door het bedrijf Vibber. Daarnaast hebben de tien autobedrijven verschillende mystery-shoppers over de vloer gehad. Op basis daarvan is in januari 2022 beoordeeld wie de drie finalisten zijn.

De finalisten Auto Olijnsma, Dorpsgarage Elshof en Garage Schel gaan binnenkort in gesprek met de jury van Autobedrijf van het jaar. De jury bestaat uit voorzitter Ferry Smith van ANWB, Bertus de Vries van Bovemij, Betsie Brink van OOMT, Remco de Vette van Vibber en Automotive-columnist Paul de Vries. Zij stellen tijdens het gesprek vragen over bijvoorbeeld het bedrijf, hun aanpak en filosofie.

De finalisten

Auto Olijnsma in Gytsjerk (Friesland) is opgericht als dorpssmederij in 1869. Na de Tweede Wereldoorlog specialiseerde het bedrijf zich in de onderhoud en de verkoop van vrachtwagens. Nu verkopen ze personenauto’s.

Dorpsgarage Elshof in Eerbeek (Gelderland) is begonnen in 2009. Het bedrijf is ook gevestigd in Brummen en Voorst en houdt zich vooral bezig met het onderhouden en repareren van auto’s. In samenwerking met auto.nl bieden zij auto’s aan.

Garage Schel in Angerlo (Gelderland) is opgericht in 1932, ook als dorpssmederij. Op dit moment doet het bedrijf taken zoals het onderhouden, repareren en verhuren van auto’s.

Winnaar 2019

Vanwege de uitbraak van het coronavirus vond Autobedrijf van het jaar de afgelopen jaren niet plaats. Door de coronamaatregelen mocht het jaarcongres van BOVAG niet doorgaan, waardoor ook de verkiezing werd afgelast.

Carprof Valentijn uit Zaltbommel was de winnaar van de laatste verkiezing in 2019. De andere finalisten waren Auto Ruesink uit Goor en Carteam uit Uithoorn.