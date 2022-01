De politie is in de nacht van zaterdag op zondag op een illegaal feest gestuit in het bosgebied in de buurt van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar waren zo’n zeventig mensen bijeen gekomen.

Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een verrassingsfeestje, waar meer mensen op af kwamen dan de bedoeling was. Toen de politie aankwam, gingen de feestgangers naar huis. Zij waren al aan het opruimen.