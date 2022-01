Drugslab ontdekt in Nijmegen: klanten krijgen sms van politie

In Nijmegen is een groot drugdealernetwerk opgerold. Er zijn tien verdachten aangehouden. In hun telefoons zijn maar liefst 3500 telefoonnummers gevonden van klanten. Alle klanten kregen een SMS waarin ze worden opgeroepen om professionele hulp te zoeken voor hun verslaving.

Ontdekking drugslab

De politie trof in een drugslab in Nijmegen ruim 200 liter GHB, 60 kilo amfetaminepasta, 1,5 kilo XTC en een kilo cocaïne aan. Ook zijn er verschillende telefoons in beslag genomen met daarop 3500 nummers van klanten.

Op die telefoons staan verschillende gesprekken. Er zijn gesprekken te lezen waarin klanten regelmatig drugs kopen, maar ook is er een gesprek gevonden waarin een vrouw smeekt geen drugs meer te verkopen aan haar man, zo laat de politie weten. Er staan gesprekken op waarin ouders nog snel iets willen kopen voordat de kinderen thuis zijn. Sommige klanten sturen in paniek berichten naar de dealers, bijvoorbeeld omdat zij ernstig ziek zijn geworden na gebruik. Ten slotte is er een gesprek gevonden waaruit bleek dat er is betaald met seks.

Sms klanten: zoek hulp

De verdachten komen waarschijnlijk dit jaar voor de rechter. Ook wordt de woning waarin het drugslab gevonden werd voor een halfjaar gesloten.

Daarnaast is er dus ook contact opgenomen met de klanten van de dealers. Er is een bericht naar hen gestuurd waarin zij worden opgeroepen professionele hulp te zoeken voor hun drugsverslaving. De politie, het Openbaar Ministerie, gemeente Nijmegen, RIEC, en IrisZorg werken hierbij samen. De klanten zijn doorverwezen naar de website stoppenmetdrugs024.nl. Op de website zijn verschillende verhalen te vinden van ervaringsdeskundigen die al een tijd clean zijn. Ook staan er adressen van hulpverleners op de website.