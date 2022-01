Inval bij autobedrijf Apeldoorn

Na een politie-inval bij een autobedrijf in Apeldoorn zijn twee mensen gearresteerd. De aanleiding van de inval was een tip die de politie had binnengekregen. Waar de tip over gaat, wil de politie nog niet bekendmaken.

Arrestatie

Er is een 25-jarige vrouw uit Apeldoorn en een bewoner van het pand gearresteerd. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De eigenaren van het autobedrijf zijn vaker in de problemen gekomen. Ze werden in 2020 verdacht van bedreiging en afpersing van volkszanger Frank van Etten. De afpersing van de volkszanger is echter niet bewezen.

De twee mannen zijn eerder veroordeeld omdat ze vrouwen tot prostitutie dwongen en klanten afpersten.

Politie-inval

De politie-inval vond plaats op woensdag 26 januari. Ter ondersteuning van de politie waren er speurhonden, leden van de Mobiele Eenheid (ME), de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) en brandweervoertuigen. De politie heeft het pand onderzocht onder beveiliging van de ME. De woning op het terrein van het autobedrijf werd ook onderzocht.

In het pand zijn twee kluizen gevonden. De kluizen zijn meegenomen door de politie voor onderzoek. Verdere informatie over de inval houdt de politie voorlopig nog voor zichzelf.

Sluiting

De woning op het terrein van het autobedrijf is op woensdag 26 januari gesloten. Hoelang de woning gesloten blijft, is nog niet bekend.

De keuze is gemaakt op basis van de Wet Damocles. Deze wet houdt in dat een woning, pand of winkel mag worden gesloten waarin drugs worden verhandeld.