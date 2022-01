Onderzoek afgerond naar gevonden overleden vrouwen Nijmegen

Onlangs is het onderzoek naar de twee gevonden overleden vrouwen in Nijmegen afgerond. Hun overblijfselen werden begin oktober aangetroffen in hun appartement. Er zijn geen aanwijzingen gevonden van een misdrijf.

Moeizaam onderzoek

Het onderzoek naar de moeder (67) en dochter (38) is onlangs afgerond. Het onderzoek ging niet gemakkelijk, omdat moeder en dochter de laatste maanden van hun leven erg teruggetrokken leefden. Ze hadden nauwelijks contact met anderen.

De politie kreeg hulp aangeboden tijdens het onderzoek. Er vond onder andere een samenwerking plaats met specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. Zij hebben geholpen met het onderzoek naar de mogelijke doodsoorzaak en het moment van overlijden. Hieruit blijkt dat de twee vrouwen hoogstwaarschijnlijk rond juli zijn overleden. Er is geen zekerheid over wat de doodsoorzaak is.

Zodra de resultaten bekend waren, heeft de politie contact opgenomen met de familie van de twee vrouwen. De politie heeft hiermee het onderzoek afgerond.

Gevonden in appartement

Op 2 oktober 2021 werden de twee overleden vrouwen gevonden in hun appartement. Andere bewoners hadden melding gemaakt bij de politie vanwege een stanklucht. Bovendien zaten er tientallen vliegen op het raam. De politie is toen begonnen aan het onderzoek.

Verhuur woning

De woning is inmiddels schoongemaakt en leeggehaald. Het is nog niet duidelijk wanneer het appartement weer klaar is voor de verhuur. Omdat de lichamen van de vrouwen lange tijd in het appartement lagen, is alleen schoonmaken niet genoeg. Waarschijnlijk wordt de woning volledig gereinigd.