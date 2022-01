Reddingsplan opgesteld voor natuur op Veluwe

Deskundigen werken aan een reddingsplan om de natuur op de Veluwe te verbeteren. Op dit moment bevat de bodem te weinig voedingstoffen. Ook staan er hekken die het leefgebied van dieren beperken en is er is niet genoeg variatie in bomen.

Project Rewilding de Veluwe

Met project ‘Rewilding de Veluwe’ willen de betrokkenen de natuur op de Veluwe verbeteren. ARK Natuurontwikkeling is een samenwerking aangegaan met Natuurmonumenten en gemeente Arnhem om dit te realiseren. De bodem wordt verrijkt, er wordt meer variatie in het landschap gecreëerd en hekken worden verwijderd.

Bodem Veluwe verzuurd

De bodem bevat weinig voedingsstoffen. Ecosystemen raken hierdoor ontregeld, waar dieren weer last van hebben. Het tekort aan voedingsstoffen heeft te maken met de verzuring van de bodem. Dit wordt veroorzaakt door grote hoeveelheden stikstof in het natuurgebied.

Voor dit probleem is een oplossing bedacht. Het achterlaten van dode dieren in de natuur levert een bijdrage aan het herstellen van de bodem. Afgeschoten dieren worden nu meestal uit de natuur gehaald, waardoor de bodem de voedingsstoffen niet kan opslaan. Dieren in het natuurgebied hebben voedingsstoffen in hun lichaam opgeslagen. Als die overlijden, komen de voedingstoffen in de bodem terecht.

Diversiteit leefgebied

Er zijn niet veel verschillende bomen geplant op de Veluwe. Hierdoor is het natuurgebied niet geschikt als leefgebied voor andere planten of dieren. Om meer diversiteit te creëren, is het nodig om verschillende bomen te planten.

Door hekken beperkt leefgebied

Op de Veluwe zijn veel hekken geplaatst. Het weghalen van de hekken zou voor veel dieren een voordeel zijn. De hekken zorgen voor een beperkt leefgebied voor dieren. Zwijnen en herten zitten bijvoorbeeld tijdens de wintermaanden opgesloten in een gebied waar niet voldoende voedsel is, terwijl dat achter de hekken wel te vinden is.