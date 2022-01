Vogelgriep uitgebroken in Ede

In Ede is de vogelgriep vastgesteld bij eenden die daar gehouden worden. Waarschijnlijk is het de hoog pathogene variant van het virus. Om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen, worden andere dieren op het bedrijf geruimd. Dit komt neer op ongeveer 3000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen

Het besmette bedrijf ligt in een pluimveedichtgebied. Er zijn strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Een kilometer rond het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven. De bedrijven worden gesloten, regelmatig getest op de vogelgriep en de gezondheid van de dieren wordt dagelijks onderzocht. Voor de regio eromheen geldt voorlopig een vervoersverbod voor risicovogels. Het gebied loopt ten noorden van de Rijn, van Arnhem naar Utrecht, vanaf Utrecht naar Amersfoort tot Deventer en langs de IJssel naar beneden tot Arnhem.

Oplossingen lange termijn

De vogelgriep komt regelmatig voor bij pluimveebedrijven. Niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn wordt er daarom gekeken naar oplossingen. Het ministerie gaat hierover met de sector en andere partijen in gesprek.

Contactonderzoek

De NVWA start een contactonderzoek. Hierbij onderzoeken zij of er riskant contact heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere bedrijven. Als het onderzoek is afgerond, worden er wellicht verdere maatregelen genomen waar dat nodig is.