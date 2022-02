Meer meldingen seksueel geweld Gelderland

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag stijgt nog steeds bij het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) Gelderland-Zuid en -Midden. Sinds de bekendmaking van de schandalen rondom The Voice Of Holland komen er veel meer meldingen binnen.

Stijging meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het aantal meldingen blijft stijgen bij CSG Gelderland-Zuid en -Midden. Dagelijks krijgen zij ongeveer vijftien meldingen. De aflevering van BOOS die op 20 januari online kwam is waarschijnlijk de oorzaak. Vooral vrouwen deden een melding omdat zij zich herkenden in de verhalen rondom The Voice Of Holland.

Dat voornamelijk vrouwen contact opnamen betekent niet dat mannen minder of niet te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag of dat mannen altijd de daders zijn. Hierover wordt flink gediscussieerd op social media.

Social media & grensoverschrijdend gedrag

De uitspraken van John de Mol tijdens de aflevering van BOOS zijn onder andere de aanleiding voor de vele discussies op social media. Interviewer Tim Hofman vraagt de Mol wat hij wil zeggen tegen de slachtoffers, waarop hij antwoordt: “Ik hoop dat ze geleerd hebben om onmiddellijk aan de bel te trekken, ook omdat de boosdoeners dan eerder aangepakt kunnen worden, waardoor ze het niet langer kunnen blijven doen bij anderen.” Velen vinden dat mannen in eerste instantie hun handen moeten thuishouden.

Een voorbeeld van een bericht hierover is van Marije Knevel. Zij schreef onder andere; “Feit is dat de meeste misbruikers mannen zijn. Het zijn mannen die hun gedrag moeten veranderen, jongens die beter moeten worden opgevoed, vrienden die elkaar moeten aanspreken op gedrag dat niet oké is, bedrijfsorganisaties die hun cultuur moeten aanpassen. Om verandering te kunnen brengen moeten mannen onze medestanders zijn, en niet het probleem afschuiven op ons vrouwen.”

De reacties op dit bericht verschillen. Er zijn mensen die het eens zijn met haar, maar ook mensen die schrijven dat het een schande is dat zij het alleen op mannen afreageert.

Protect your daughter, educate your son

Knevel schreef onder andere dat jongens beter opgevoed moeten worden. De quote ‘Protect your daughter, educate your son’ wordt veel gebruikt. Hierbij staat er een rode streep door ‘Protect your daughter’, omdat mensen vinden dat jongens goed opgevoed moeten worden, zodat bescherming van meisjes of vrouwen niet nodig is. Door met jonge jongens in gesprek te gaan, leren de ouders hun wat grensoverschrijdend gedrag is en dat dit niet acceptabel is.

Ook over deze uitspraken ontstaan discussies. Zo vinden sommigen dat de quote anders moet luidden, namelijk met een rood kruis door ‘Protect your children’, gevolgd door ‘Educate your children’. De redactie van Mamaplaats schrijft dat het niet alleen mannen of jongens zijn die over de grens gaan, maar dat het net zo goed vrouwen kunnen zijn. Daarnaast worden mannen regelmatig slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo is op 1 februari een lerares uit Assen nog veroordeeld voor seks met haar leerlingen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in Nederland

Uit cijfers van Fonds Slachtofferhulp blijkt dat jaarlijks gemiddeld 100.000 Nederlanders te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een op de acht vrouwen en een op de vijfentwintig mannen wordt slachtoffer. In ongeveer 80 procent van de gevallen is de dader een bekende van het slachtoffer. 7850 Nederlanders deden in 2020 aangifte van een seksueel misdrijf. Dit betekent dat nog geen tien procent van de slachtoffers aangifte doet.

Op het internet vindt er ook seksueel grensoverschrijdend gedrag plaats. Volgens onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek gaf 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van online seksuele intimidatie in 2020. Biseksuele vrouwen kregen hier het meest mee te maken, namelijk 23,9 procent. Daarnaast waren het vooral homoseksuele mannen die er last van hadden, wat neerkomt op 18,7 procent.