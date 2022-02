Mariët Bosch wil provincieverbod voor moordenaar dochter

Mariët Bosch wil niet dat de moordenaar van haar dochter in Gelderland terugkeert. Ze vindt dat daders van geweldsmisdrijven niet meer terug mogen keren naar de provincie waar het misdrijf plaatsvond. Om hier aandacht voor te vragen is ze een petitie gestart.

Petitie provincieverbod

Met de petitie wil Mariët Bosch ervoor zorgen dat daders niet meer in de provincie komen van hun plaats delict, omdat het voor nabestaanden pijnlijk is om de daders te zien en geconfronteerd te worden met wat er is gebeurd. Op dit moment is de petitie 598 keer ondertekend. De einddatum van de petitie is 25 april 2022.

Moord op Shelley Bosch

Op 23 juni 2020 is Shelley Bosch om het leven gebracht in Gelderland door haar partner Tonnie E. De aanleiding hiervoor was een ruzie tussen de twee. Door meerdere messteken is zij van het leven beroofd. Tonnie E. werd veroordeeld tot tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

Er zijn toen drie verdachten opgepakt; Tonnie E. en twee vrienden die hij de avond van het incident had gebeld. Ter plaatse heeft een van hen de hulpdiensten ingeschakeld. De drie mannen werd alle drie opgepakt, maar uiteindelijk had alleen Tonnie E. met de moord te maken.

Herdenkingsbankje

Op 20 mei 2021 zou Shelley Bosch 23 zijn geworden. Haar familie en vrienden hebben toen in het Horabos in Ede een herdenkingsbankje geplaatst met daarop een naamplaatje met haar naam. Het Horabos was een van haar favoriete plekken.

Achtergrond Femicide

Mensenrechten.nl schaart partnerdoding onder femicide, het opzettelijk doden van een vrouw omdat ze een vrouw is. Bij partnerdoding, waarbij een vrouw door haar (ex)partner om het leven wordt gebracht, is er vaak al sprake van mishandeling, intimidatie of seksueel geweld voordat het tot femicide komt.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in 2020 ruim 121 Nederlanders om het leven kwamen. 77 hiervan waren man en 44 vrouw. De meesten waren tussen de twintig en veertig jaar; 30 mannen en 19 vrouwen.

In de periode van 2016 tot en met 2020 werd bijna zestig procent van de gedode vrouwen om het leven gebracht door hun (ex)partner. Dit gebeurde meestal in een huiselijke setting. De vrouwen werden vaak in hun eigen woning omgebracht door bijvoorbeeld een steekwapen, mishandeling of wurging.

Ter vergelijking: in het geval van de mannen werd drie op de tien omgebracht door een kennis of vriend(in), 29,8 procent. Een op de zes keer ging het om een afrekening in het criminele circuit. Hierbij werd driekwart om het leven gebracht door middel van een wapen. Bij mannen komt de situatie verkeerde plaats, verkeerde tijd, zoals de ‘vergismoord’ op Djordy Latumahina, vaker voor.