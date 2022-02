‘Luitenant’ in afpersingszaak Hedel staat terecht

Een van de hoofdverdachten in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel staat maandag terecht bij de rechtbank in Arnhem. Het Openbaar Ministerie ziet Hilversummer Yassine A. (21) als de ‘luitenant’ van zijn halfbroer Ali G. (36) bij het organiseren van aanslagen met brandbommen.

Sinds 10 februari stonden al zes andere verdachten voor de rechter voor de incidenten in 2020. Tijdens de behandeling van de rechtszaken werd duidelijk dat de uitvoerders van de aanslagen elkaar onderling betitelen als ‘soldaten’. De officier van justitie eiste tegen deze uitvoerders (deels voorwaardelijke) celstraffen van drie tot negen jaar.

Het fruitbedrijf werd sinds 2019 afgeperst en bedreigd. Aanleiding zou de vondst van een partij cocaïne bij het bedrijf zijn geweest, in een van de fruittransporten, waarvan melding werd gemaakt bij de politie. Het OM verdenkt G. ervan dat hij de directie van het bedrijf vervolgens heeft afgeperst en daarbij dreigde met aanslagen op medewerkers en familieleden van de directie. Zijn zaak dient eind juni.

Inmiddels zijn in deze zaak 26 personen aangehouden.