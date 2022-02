Advocaat in afpersingszaak Hedel verwijt OM tunnelvisie

De advocaat van een van de hoofdverdachten in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel verwijt het Openbaar Ministerie tunnelvisie. Volgens advocaat Anis Boumanjal krijgt zijn cliënt Yassine A. geen eerlijk proces en dreigt hij onschuldig achter de tralies te verdwijnen.

De officier van justitie eiste maandag een celstraf van zestien jaar tegen de 21-jarige Hilversummer, die veertien maanden in voorarrest zit. Justitie ziet hem als adjudant van zijn halfbroer Ali G. uit Naarden bij het organiseren van zeven geslaagde aanslagen met brandbommen bij woningen van medewerkers en familieleden van het fruitbedrijf. Het fruitbedrijf vond in 2019 een partij cocaïne in een fruittransport, waarschuwde de politie en werd daarna afgeperst.

“Ik zal niet ontkennen dat de ten laste gelegde feiten heftige impact hebben gehad. Het is te begrijpen en te prijzen dat de politie alles op alles zet om tot oplossing van de zaak te komen”, begon Boumanjal zijn pleidooi. Maar hij zegt de benodigde gepaste distantie bij het OM te missen. Dat komt volgens hem door een blunder van het OM. Tijdens het onderzoek belandde een adressenlijst met 140 medewerkers en ex-medewerkers van het bedrijf in het strafdossier. De lijst werd later gevonden in het ouderlijk huis van de halfbroers.

“Hoe kan je nog onbevangen zijn als je zelf onbewust debet bent aan het verstrekken van de lijst? Dat is een blunder geweest, een misser”, aldus Boumanjal. “Dan ben je niet langer onafhankelijk. Het kan leiden tot een gerechtelijke dwaling.” Volgens de raadsman was het OM er vooral op uit om naar bevestiging te zoeken dat A. en zijn halfbroer G. achter de aanslagen zitten. “Het druipt van het dossier af.”

Het OM baseert zich onder meer op verklaringen van een medeverdachte. Die werd tijdens een undercoveractie in een busje ondervraagd door undercoveragenten die zich voordeden als criminelen. Tegen de regels in zijn de gesprekken in de bus niet opgenomen. Mogelijk heeft hij valse verklaringen afgelegd, zeggen de advocaten. Ze noemen het onbetrouwbaar bewijs dat terzijde moet worden gelegd. Volgens Boumanjal kregen de undercoveragenten als opdracht mee dat ze bevestigd moesten zien te krijgen dat Ali G. de opdrachtgever van de aanslagen en bedreigingen was en zijn halfbroer Yassine de tussenpersoon.

Het Openbaar Ministerie reageert dinsdagmiddag op het pleidooi.