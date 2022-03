In een schoolgebouw in de Gelderse plaats Elburg heeft maandagavond en -nacht brand gewoed. Volgens de brandweer ging het om een leegstaande school en voor zover bekend was niemand in het pand aanwezig.

De brand aan de Hoekwant zorgde voor veel rook. Meerdere lokalen hebben brandschade, aldus de brandweer. De rest van de school liep rook- en waterschade op. Rond 01.30 uur was de brand onder controle. Wat de oorzaak was, is niet bekend.