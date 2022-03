Gelderland en Overijssel met hemelvaart net zo druk als vorig jaar?

In Overijssel en Gelderland redde de binnenlandse toerist de vakantie- en recreatiesector het afgelopen jaar. Alleen in deze provincies leek de pandemie geen vat te hebben op de cijfers. In 2021 werden in Overijssel zelfs meer overnachtingen geboekt dan in 2019 voor de pandemie!

Wat feiten en cijfers

In Overijssel zijn in 2021 7,8 miljoen overnachtingen geboekt. Dat zijn er 1,7 miljoen meer dan in 2020 en bijna een half miljoen meer dan in 2019, blijkt uit berekeningen van MarketingOost. Gelderland blijft de populairste bestemming en laat ook goede cijfers zien. Met 13,5 miljoen geboekte overnachtingen heeft de provincie de dip van 2020 – 11,1 miljoen overnachtingen – verwerkt, concludeert Visit Veluwe. Maar de toeristenbureaus in de twee provincies rekenen zich niet rijk. Wat als Nederland deze zomer weer als vanouds massaal de grens over gaat?

Lekker weg in eigen land

Het herstel is vooral te danken aan Nederlanders. Door de pandemie en de bijbehorende beperkingen bleven de Duitsers en Belgen weg en gingen wij meer dan in voorgaande jaren op vakantie in eigen land. Normaal gaat het om 84 procent binnenlandse boekingen, afgelopen jaar 93 procent. De cijfers zorgen voor een positief gevoel bij toeristenbureaus in Oost-Nederland.

De Gelderse Achterhoek en het Overijsselse Twente liepen daarmee op kop. Deze twee gebieden worden soms met elkaar verward, en dat is niet zo vreemd. Ze hebben namelijk veel overeenkomsten. Beide plekken hebben een Saksische oorsprong waardoor ze ook bijna dezelfde streektaal hebben. Daarnaast hebben de Achterhoek en Twente tradities die op elkaar lijken, zoals het ontsteken van paasvuren. Maar ook landschappelijk zijn er veel overeenkomsten. Het zogenaamde coulisselandschap trekt toeristen enorm.

Men zoekt er vooral naar rust en ruimte in de omgeving van populaire gebieden. In Gelderland blijft de Veluwe met haar bloeiende paarse heide populair en in Overijssel zijn het Vechtdal, de Kop van Overijssel met natuurgebied Weerribben-Wieden en Giethoorn, en de Sallandse Heuvelrug in trek. Wat de provincies ook gemeen hebben is dat fietsen het populairste tijdverdrijf voor toeristen is.

Weekendarrangementen hemelvaart

Eind maart zijn alle beperkende maatregelen afgeschaft en lonkt een ouderwets zorgeloze zomer. De verwachting is dat Nederlanders meer naar het buitenland op vakantie gaan. Het aantal binnenlandse boekingen daalt met bijna een tiende, voorspelt het landelijk bureau voor toerisme en dat zijn voor Overijssel en Gelderland samen 1,8 miljoen boekingen minder. Of buitenlandse toeristen deze leemte gaan vullen, is nog onduidelijk.

Toch is een weekendje weg met Hemelvaart of Pinksteren een heerlijk vooruitzicht en aantrekkelijk voor binnenlandse boekers. Veel hotels en restaurants doen dan ook hun best met speciale aanbiedingen toeristen te lokken en het zo fijn mogelijk voor ze te maken.

Zo kun je bij Boetiek Hotel BonAparte een speciaal hemelvaart arrangement boeken. Drie heerlijke nachten met ontbijt en drie uitstekende diners. Gebruik zwembad, sauna en fitness is inbegrepen en er zijn een aantal bijzondere fiets- en wandelroutes beschikbaar. In het hemelvaart weekend is er op uit gaan met de fiets vooral een oude traditie in de Achterhoek. De locatie is gelegen te midden van eeuwenoude bossen direct aan de voet van de Lochemse berg, in de nabije omgeving van de karakteristieke steden Zutphen en Deventer. Het pittoreske stadje Lochem zorgt voor een leuke afwisseling. Boetiek Hotel BonAparte is een wandel- en fietslocatie bij uitstek!