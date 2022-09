Politie: heidebrand in Gelderse Uddel mogelijk aangestoken

De brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag uitbrak op een stuk heide in het Gelderse Uddel, is mogelijk aangestoken. Dat meldt de politie Gelderland op Twitter. De politie vraagt mensen die iets gehoord of gezien hebben contact op te nemen. De politie laat ook weten andere oorzaken voor de brand niet uit te sluiten.

Rond 04.00 uur brak er brand uit op de hei. De brandweer was met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Er was sprake van flinke rook- en geuroverlast die met name in de richting van het nabijgelegen Ermelo goed te merken was. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio was de brand rond 05.00 uur onder controle.

Daarnaast hoopt de politie ook nog meer informatie te verkrijgen over een eerdere natuurbrand in Uddel op 26 augustus. De politie gaat er vanuit dat deze brand is aangestoken. In de buurt van de brandhaard werden toen aanmaakblokjes gevonden.