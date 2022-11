Gelderland probeert probleemwolf af te schrikken met paintballs

Handhavers van de provincie Gelderland gaan proberen een wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe te laten schrikken door met paintballgeweren op het dier te schieten, zo bevestigt de provincie berichtgeving van Omroep Gelderland. Een of meer wolven in het nationale park komen zeer dicht bij mensen en dat is volgens de provincie en de parkdirectie ongewenst en gevaarlijk.

Als de roofdieren geraakt worden door paintballs, leren ze hopelijk dat ze uit de buurt van mensen moeten blijven, aldus een woordvoerster van de provincie. Een wolf die door een verfkogeltje is geraakt is nog enige tijd te herkennen, waardoor makkelijk te zien is of de maatregel helpt.

In het integraal wolvenplan, dat alle provincies samen in 2019 hebben opgesteld, staat beschreven wat er moet gebeuren met een probleemwolf. De wolf is internationaal aan alle kanten beschermd en mag niet verstoord, verjaagd of afgeschoten worden. Maar de wet Natuurbeheer geeft wel de mogelijkheid om iets te doen tegen een probleemwolf. Gelderland heeft nu toestemming verleend voor schieten op de wolf met een paintballgeweer. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, zegt een woordvoerster van de provincie.

De ontheffing voor het schieten met verfkogeltjes geldt voor heel Gelderland, maar zal vooralsnog alleen ingezet worden in het nationale park omdat wolven elders geen probleemgedrag vertonen. De directie van De Hoge Veluwe vroeg eerder al aan de provincie iets te mogen doen tegen de wolven in het park, omdat de dieren de moeflons opeten en de biodiversiteit verstoren. Vorige week meldde het park dat een of meer wolven “onnatuurlijk gedrag” vertonen en uit zichzelf mensen opzoeken. Dat kwam de parkdirectie een dag later op een aangifte bij de politie te staan: dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming verdenkt parkmedewerkers ervan dat ze een of meer wolven opzettelijk tam hebben gemaakt door ze te lokken en te voeren. Dat is strafbaar.

Volgens wolvendeskundigen zijn wolven heel schuw en gaan ze van nature mensen uit de weg. Er zijn in heel Europa wel enkele gevallen bekend van wolven die niet schuw waren, maar die bleken altijd gevoerd te zijn.