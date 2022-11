Sintintocht Culemborg van de baan vanwege discussie Zwarte Piet

Het Sinterklaascomité in Culemborg heeft de intocht van Sinterklaas afgeblazen vanwege een discussie over Zwarte Piet. Ton Gommans van het Sinterklaascomité in de plaats bevestigt een bericht met die strekking van het AD.

In Culemborg zouden naast roetveegpieten ook zwarte pieten met Sinterklaas meekomen en dat zou een veiligheidsrisico met zich meebrengen, zo zou de burgemeester van Culemborg woensdag in een gesprek met onder meer Gommans hebben aangegeven. Bij de gemeente was donderdagavond niemand bereikbaar voor commentaar.

Volgens Gommans noemde de burgemeester geen namen, maar hij zou hebben gezegd dat bijvoorbeeld een groep als Kick Out Zwarte Piet zou kunnen komen protesteren.

Gommans stelt dat het comité al had besloten “mee te buigen” met de landelijk trend waarbij zwarte pieten verdwijnen bij het sinterklaasfeest. “Echter een transitie van Zwarte Piet naar roetveegpiet zónder kroeshaar is geen stap die je zo maar even kunt nemen in een team van ruim veertig enthousiaste mensen, die zich de afgelopen jaren, als Zwarte Piet dus anoniem, vol enthousiasme belangeloos heeft ingezet voor dit geweldige kinderfeest”, zo vermeldt het comité op de website. “En zonder pruik zou de anonimiteit weg zijn. Er zitten vrijwilligers bij die werken op kinderdagverblijven, ja die zijn dan herkenbaar”, aldus Gommans.

Hij stelt niet te hebben overwogen slechts roetveegpieten in te zetten, “want die mogen ook geen kroeshaar dragen. Ja, en dan wordt het geel, groen of paars haar en kan je net zo goed carnaval gaan vieren”, aldus Gommans.

In Druten organiseert de Stichting Vrienden van Sinterklaas ook geen intocht vanwege de discussie rondom zwarte pieten, zo melden Gelderse media. Op de site van de stichting staat te lezen: “Ondanks dat het overgrote deel van de inwoners van Druten Zwarte Piet een warm hart toedraagt, staan we toch voor het voldongen feit dat de scholen in Druten zijn gezwicht voor de maatschappelijke discussie en voor roetveegpiet hebben gekozen. De V.V.S.D. kan helaas niet aan dit verzoek voldoen. Dit heeft tot gevolg dat wij de scholen niet meer mogen bezoeken. Alle gelovige kinderen zullen nu gaan opgroeien met roetveegpiet.”

De stichting stelt nog slechts huis- en bedrijfsbezoeken te doen, als daar zwarte pieten welkom zijn.