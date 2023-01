Actie voor het behoud van de Gelderse veren

Regio – Je kunt het je haast niet voorstellen: Gelderland zonder veren en pontjes. Toch zou het maar zo eens waarheid kunnen worden. Het Gelders Verenfonds raakt namelijk leeg en de provincie Gelderland wil er geen geld meer instoppen.

Het Gelders Verenfonds vulde via subsidies de exploitatietekorten aan van de veerponten. Als dat stopt, zouden de prijzen bijvoorbeeld erg omhoog moeten, of de veren gaan minder varen en in het ergste geval, kan er helemaal niet meer uit gevaren worden.

Daarom roepen de Veerpontencoalitie van de ANWB, de Fietsersbond, het Fietsplatform, NTFU (Wielersportbond), TeVoet (vertegenwoordigd de recreatieve wandelaar), de Vereniging Vrienden van de Veerponten en Wandelnet op tot actie.

Behoud de Gelderse veren!

De veren over de (Neder)Rijn, de Maas, de Waal en de IJssel behoren tot het hoofdwegennet, zo zeggen zij. Provincie Gelderland zou daarom de Gelderse veren weer moeten steunen. Mochten de veren niet meer kunnen varen, betekent dit dat vele fietsers en wandelaars gedupeerd worden. Ze zullen in de meeste gevallen kilometers om moeten fietsen of lopen om op hun bestemming te komen.

Een petitie moet de provincie Gelderland op andere gedachten brengen. “Met hun handtekening laten inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars zien dat ze boos zijn. De veren zijn belangrijke verbindingen om bij voorzieningen en scholen te komen, maar ook om een recreatief of sportief rondje te kunnen fietsen of wandelen. Ook zijn ze van betekenis voor de fijnmazigheid van het recreatieve netwerk. Door verdwijning ontstaan nieuwe barrières, vaak onbedoeld. Bovendien hebben ze een hoge attractiewaarde en zorgen ze voor een typisch Nederlandse beleving. ”, aldus directeur Eric Nijland van het Fietsplatform bij de ANWB.

Klik op de afbeelding om naar de petitie te gaan.

