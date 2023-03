Provinciale Staten, wat doen ze daar eigenlijk? (video)

15 maart kunt u gaan stemmen voor Provinciale Staten en voor de waterschappen.

Velen van u laten de stempas voor deze verkiezingen ongebruikt. Desinteresse in de politiek, geen vertrouwen in de politiek zijn veel gehoord argumenten. Maar onwetendheid spelt ook een rol.

Freek Rebel is statenlid. Ely Hackmann ging met hem mee naar het Provinciehuis in Arnhem.

Het nieuws van nijkerk.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina. Volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

Adverteren op nijkerk.nieuws.nl neem dan contact op Leo Christiaens voor de prijzen en mogelijkheden. Zijn telefoonnummer: 06-11087527, zijn mailadres: [email protected]