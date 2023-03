Zaailingen van berk uit Park De Hoge Veluwe krijgen tweede leven

Op donderdag 16 februari zijn er vanuit de landelijke actie Meer Bomen Nu zaailingen van berk geoogst uit Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Meer Bomen Nu oogst overdadige en ongewenste zaailingen uit natuurgebieden.

Deze worden vervolgens weggegeven aan boeren en burgers die willen planten, waardoor bomen en struiken van een kansarme naar een kansrijke plek verplaatst worden.

Door Sabine Bootsma, Park Hoge Veluwe

Stichting MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda hebben met deze actie de handen ineen geslagen, waardoor er in de afgelopen drie jaar al meer dan een miljoen zaailingen en stekken gratis weggegeven zijn, met een succespercentage van 80%.

1 miljoen bomen voor klimaat en biodiversiteit

Meer Bomen Nu ziet bomen planten is dé oplossing om klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen én om burgers een positief handelingsperspectief te bieden. Normaliter worden bomen en struiken afgenomen bij boomkwekers. Er is echter een andere, voor de hand liggende maar weinig gebruikte bron voor plantgoed; de natuur. Meer Bomen Nu verzamelt de overdaad aan jonge struiken en bomen in natuurgebieden zoals De Hoge Veluwe, en plant die op andere plekken terug.

Het weidse landschap van het Deelense Veld

De berken die uit de grond zijn gehaald in het Park, zijn weg gehaald om het open en weidse landschap van het Deelense Veld te beschermen en te behouden. In dit gebied hebben we direct te maken met de gevolgen van stikstofdepositie. Het neerdalen van stikstof heeft twee effecten op het landschap; het werkt verzurend en vermestend.

Vermesting van het landschap betekent dat er veel stikstof vrijkomt, waardoor de concurrentiekrachtige en snelgroeiende soorten zoals bijvoorbeeld pijpestrootje, de minder concurrentiekrachtige en minder snelgroeiende soorten zoals heide verdringen in het landschap.

Zeldzamere plantsoorten, zoals kleine schorseneer, krijgen het daardoor steeds moeilijker. Hierdoor ontstaat een monocultuur aan planten; er groeit veel van hetzelfde. Sommige landschappen kunnen daardoor compleet veranderen, want met de zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven, zoals bijen en insecten. Slecht voor de biodiversiteit dus!

Openheid terugbrengen

Op het Deelense Veld passen we diverse beheersmaatregelen toe om het landschap open te houden. Zo wordt er bijvoorbeeld gebrand, geplagd en gemaaid om het pijpestrootje uit te putten en de heide een kans te geven. Heide houdt van arme grond en we zien in dit gebied graag het heidelandschap terugkomen. Ook worden er bomen gekapt. In dit gebied staan vaak zaailingen van berk. Dit komt doordat de berk, net als de grove den, een pionierssoort is. Het lichte zaad verspreidt zich door de wind en daalt neer in dit open landschap.

Als we vervolgens niks doen, is het landschap binnen de kortste keren veranderd in een bos. Dat willen we niet, we willen hier graag het open heidelandschap, wat een cultuurlandschap is, behouden.

Daarom halen wij hier ook de berken weg. Dit kunnen we uiteraard zelf doen door te kappen, maar dankzij de actie van Meer Bomen Nu krijgen deze bomen een tweede leven. Ze worden als het ware hergebruikt, waardoor er minder bomen gekweekt te hoeven worden én er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt te hoeven worden. Vergelijk het bijvoorbeeld met onze populaire Zaag je eigen Kerstboom-actie; ook deze bomen worden (door onze bezoekers) gerooid om het open landschap te behouden, en krijgen als kerstboom een tweede ‘leven’.

We dragen graag op deze manier bij en zijn van plan om, indien mogelijk, vaker samen te werken met Meer Bomen Nu.

