Herbruikbare bekers bij Alfa Laval Stadscross en Stevensloop Nijmegen

De Stichting Zevenheuvelenloop ontvangt komend weekend bijna 7.000 lopers in Nijmegen. 1.800 lopers doen mee aan de Stevens Stadscross op zaterdagavond, de overige deelnemers lopen zondag mee bij de 7e Alfa Laval Stevensloop.

Op de 10 kilometer nemen de winnaars van vorig jaar op de 10 kilometer Abdirahman Mohamed en halve marathon Luuk Maas het tegen elkaar op. Dit jaar is er geen wegwerp plastic nodig voor de drankvoorziening bij de Alfa Laval Stevensloop dankzij het gebruik van Ooho’s, volledig recyclebare bekers en opvouwbare bekertjes die deelnemers daarna kunnen gebruiken voor allerlei doeleinden.

Toplopers

De winnaars van de 10 kilometer en halve marathon van de Alfa Laval Stevensloop in 2022 nemen het volgende week zondag tegen elkaar op. Abdirahman Mohamed en Luuk Maas treffen elkaar op de 10 kilometer bij de Nijmeegse stadsloop. Op deze afstand starten ook nationale toppers Yorben Ruiter en Daan Reintjes. Bij de vrouwen zijn de bekendste namen die van Irene van Lieshout en Ruth van der Meijden. Ook op de 5 kilometer en halve marathon staan enkele nationale toplopers aan de start. Bekijk hier de startlijst van de (sub)toplopers.

Test met Ooho’s en circulaire bekers

Deelnemers aan de Stevens Stadscross en halve marathon kunnen dit jaar meedoen aan een test. De Stichting Zevenheuvelenloop doet tijdens het evenement onderzoek naar de duurzaamheidswinst die kan worden bereikt met het gebruik van Ooho’s ten opzichte van circulaire bekers. Lopers wordt na het evenement gevraagd naar hun voorkeur voor Ooho’s of de volledig recyclebare bekers.

Alexander Vandevelde, directeur Stichting Zevenheuvelenloop: “Bij de Vierdaagsefeesten werd al gebruik gemaakt van de circulaire bekers. Deze bekers zijn volledig te recyclen tot nieuwe bekers als ze op de juiste manier worden ingezameld. We vragen de lopers daarom om de bekers in de daarvoor bestemde bakken weg te gooien. Dit weekend gaan we kijken hoeveel procent van de bekers we weer inzamelen voor recycling. Daarnaast zijn we heel benieuwd wat onze deelnemers vinden van het gebruik van de Ooho’s en de rPET bekers.”

De deelnemers aan de halve marathon krijgen bij de eerste drankpost Ooho’s en bij de twee drankposten daarna water in rPET bekers. Voor de 10 kilometer lopers zijn er Ooho’s op de drankpost onderweg. Ooho’s zijn drankzakjes gemaakt van oplosbaar zeewier, gevuld met 70ml water. Alle deelnemers aan de Stevens Stadscross ontvangen aan de finish Ooho’s of een circulaire beker die ze zelf kunnen vullen bij de watertappunten.

Duurzaamheid

Dit jaar zet de Stichting Zevenheuvelenloop samen met Alfa Laval weer een stap in de verduurzaming van het evenement. In plaats van recyclebare flesjes ontvangen deelnemers op zondag dit jaar een herbruikbaar, opvouwbaar bekertje aan de finish.

Alexander Vandevelde, directeur Stichting Zevenheuvelenloop, legt uit: “De platte, lichtgewicht bekertjes trek je uit tot een beker, die vul je na de finish bij verschillende tappunten met zoveel water als je wilt. Als je voldoende gedronken hebt, schuif je het bekertje weer in elkaar en neem je het mee naar huis. Het bekertje past in iedere jaszak of tas, waardoor het voortdurend herbruikbaar is, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, op vakantie of tijdens het sporten.”

Directeur van Alfa Laval Nijmegen Willem van Beek is trots bij te kunnen dragen aan de duurzaamheidsambities van de Stichting Zevenheuvelenloop: “De producten die we als Alfa Laval ontwikkelen, maken de wereld een stukje duurzamer. Als titelsponsor delen we daarom de duurzame bevlogenheid van de organisatie. Dit heeft ons ertoe aangezet, mee te denken in de volgende duurzame stap.”

Stevens Stadscross

Op zaterdagavond trappen de Stadscrossers het weekend af. De deelnemers aan de Stevens Stadscross krijgen een uitdagend parcours van 7 kilometer voor hun voeten. De route gaat dwars door de Nijmeegse binnenstad, over trappen, door gebouwen en draait een ronde door de verlichte carrousel in het Hunnerpark. Een van de hoogtepunten van de spectaculaire cross is de De Amazing Discoveries Stage van InScience. In de speciale dome van wetenschapsfilmfestival inScience zien de lopers een bijzondere korte film over hardlopen. Op de Grotestraat treedt Kim Sera samen met een gitarist op om de lopers een steuntje in de rug te geven in de laatste meters richting de finish. Voor publiek een mooie plek om de deelnemers aan te moedigen.

Live uitzending Omroep Gelderland

De Stevens Stadscross start zaterdag 18 maart op 21:00 uur. De Alfa Laval Stevensloop begint op zondag 19 maart om 12:00 uur met de halve marathon. De gehele Alfa Laval Stevensloop is zondag live te volgen op Omroep Gelderland via deze link.