Politie zoekt in maart gestolen bronzen beelden Airborne museum

Oosterbeek – Twee bronzen beelden werden in de nacht van 7 op 8 maart uit de tuin van het Airborne Museum gestolen. De twee beelden stonden daar om de slachtoffers van de Slag om Arnhem te herdenken.

De daders hebben de beelden van de sokkels afgehaald en zijn er met de buit vandoor gegaan. Wie heeft er informatie?

Lees ook: Bronzen adelaar en parachutist bij Airborne Museum gestolen

Politie neemt de zaak hoog op

Het ene beeld is het “Aircrew Monument” met een adelaar erop, dat herinnert aan de omgekomen bemanningen van vliegtuigen tijdens Operatie Market Garden. Het andere beeld is de “Airborne Parachutist” van de kunstenaar Jits Bakker.

De diefstal van de waardevolle bronzen beelden lijkt goed gepland te zijn. De daders hebben vermoedelijk vooraf bestudeerd hoe ze het konden verwijderen, de beelden zijn van hun sokkel gesloopt met grof geweld. De geschatte waarde is meer dan een ton. Mogelijk is het de dader(s) te doen geweest om het brons, waarbij de beelden worden omgesmolten om het brons te verkopen.

De politie neemt de zaak hoog op. De diefstallen hebben een grote emotionele waarde voor mensen die nog altijd hun dierbaren herdenken die operatie Operatie Market Garden niet overleefd hebben. Het is een ongelofelijke respectloze en gewetenloze actie. De politie wil dan ook graag weten wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Alle informatie is welkom!

Vragen

Wie heeft er in de nacht van dinsdag 7 maart op woensdag 8 maart iets verdachts gezien of gehoord?

Mogelijk is er over deze diefstal gepraat en is dat opgevallen in de omgeving.

Misschien hebben de beelden ergens opgeslagen gelegen voordat ze zijn omgesmolten of liggen ze nog steeds ergens opgeslagen. Wie heeft daar informatie over?

Oproep aan bedrijven die brons opkopen of omsmelten: zijn deze beelden bij jou aangeboden? Dan hoort de politie dat graag.

Contact opnemen

Informatie doorgeven kan via de gratis tiplijn op 0800-6070 of via dit tipformulier. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

♦♦♦

Wil je niets missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Of blijf op de hoogte via Facebook , Twitter of Instagram

Twitter of Instagram Lokaal (pers)bericht of evenement insturen? Dat kan via ‘Deel je nieuws’

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].