Vierdaagsefeesten opent zaterdagmiddag op 22 podia tegelijk

Van 15 tot en met 21 juli staat Nijmegen weer in het teken van de Vierdaagsefeesten! Een week vol

saamhorigheid, feesten, liefde en vriendschap. Om dit te benadrukken trapt de organisatie na een

succesvolle eerste gezamenlijke opening afgelopen jaar (met cabaretier Pieter Derks), ook in 2023 af

met een gezamenlijke opening.

Op zaterdag 15 juli om 16.00 uur wordt samen met het publiek afgeteld om de Feesten officieel te

openen, op 22 podia tegelijk. Waar precies? Dat kun je nu al zien in de binnenstad, de vloerstickers

op de grond geven aan waar straks de podia worden gebouwd. Kom jij naar Molenstraat, Stadseiland

Stek, Smaakmarkt, Faberplein, De Kaaij, Grote Markt, The Outdoor Club, Koningsplein, Kelfkensbos

Festival, Park Kronenburg, Credible, Hertogplein, Groots in de Grotestraat, Mariënburgplein,

Ramblas, Bloemerstraat, Café Van Ouds, Café Samson, World Street Kitchen, De Regenboog, Más

Summer Vibes of Valkhof Festival om mee te openen?

Wat er precies gebeurt, houdt de organisatie nog even geheim. Vast staat dat het, in tegenstelling tot

vorig jaar, toen via beeld en audio een gezamenlijke boodschap werd gedeeld, nu om een live

muzikaal gebeuren gaat, waar elk podium z’n eigen tintje aan geeft. Elk podium start tussen 14.00 en

15.00 met eigen programmering, om vervolgens vlak voor 16.00 uur met een drankje in de hand

samen met het publiek af te tellen van zeven naar nul, om de mooiste zeven dagen van het jaar

samen te openen. Wees dus op tijd, haal alvast je drankje aan de bar en laat je verrassen! Wees trots

op Nijmegen en elkaar. Let’s Celebrate!

Helemaal voorbereid op de Vierdaagsefeesten ben je met een polsbandje, waarmee je de hele week

zonder te betalen doorloopt bij de toiletten. Zo’n festivalbandje koop je voor 10 euro op

vierdaagsefeesten.nl/shop.