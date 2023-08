Aanschouw de levensgrote replica van de beroemde Lijkwade van Turijn

Renkum – Kom de levensgrote replica van de beroemde Lijkwade van Turijn aanschouwen in de bedevaartkerk aan de Dorpsstraat 1! Het origineel bevindt zich sinds 1578 in de Dom van Turijn in Noord-Italië.

Vanaf het begin af heeft men altijd geloofd dat dit het doek was waarin Jezus werd gewikkeld toen hij was gestorven. Verder is de lijkwade vooral zeer ontroerend omdat de sporen het lijden van Jezus zichtbaar maken.

Naast de replica van de lijkwade kun je ook een driedimensionale foto en een reconstructie van het beeld van Jezus in het graf, de doornenkroon, het geselwapen en de spijkers bekijken. Er zijn foto’s, 3D modellen, onderzoeksverslagen en replica’s van voorwerpen die met de afbeelding te maken hebben (archeologische vondsten).

Dit alles voorzien van een duidelijke uitleg. Ook voor kinderen is de expositie indrukwekkend!

Programma:

11.00 uur: lezing speciaal voor kinderen/tieners

15.00 uur Eucharistieviering, celebrant priester K. Smits

16.00 Lezing over de lijkwade van Turijn

17.00 uur napraten in de pastorie met koffie/thee

Deelname is gratis. Een gift is welkom. Dagelijks is de bedevaartkerk voor bezichtiging geopend van 09.00 -16.00 uur.

♦♦♦

