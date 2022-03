Voorjaarsvermoeidheid: wat kan je ertegen doen?

We hebben deze week officieel de warmste 22 maart ooit gehad. Het werd 19,4 graden in De Bilt. De meteorologische lente is aangenaam gestart en de hele week blijft het nog lekker weer. We schudden de winter van ons af en gaan meer naar buiten voor de nodige vitamine D. Toch is dit ook het seizoen dat velen van ons wat extra vitamines kunnen gebruiken vanwege de zogenaamde voorjaarsvermoeidheid.

Het klinkt heerlijk, het voorjaar. Het is het seizoen waar we met z’n allen reikhalzend naar uitkijken, zeker na de lockdowns die we gehad hebben. Toch zijn er ook mensen die zich moe en lusteloos voelen in de lente. Daarbij hebben we net de coronacrisis achter de rug, waarvan de impact nog voelbaar is, zowel geestelijk als fysiek. Veel Nederlanders kampen met overgewicht, ervaren stress en komen weer langzaamaan van de bank of hun bureaustoel af.

Vitamine D

Dit is de tijd van de grote schoonmaak en daarmee ook het moment om te kijken of je wellicht wat extra vitamine D van Superfoodstore.nl nodig hebt. Ook al schijnt de zon, en kom je regelmatig buiten, dan wil dit nog niet zeggen dat jouw lichaam voldoende vitamine D opneemt. De huid op het hoofd, de handen en de onderarmen maakt het meest vitamine D aan. Het is de vitamine die de opname van calcium bevordert en essentieel is voor het behoud van sterke botten.

Factoren die een rol kunnen spelen

Daarnaast speelt vitamine D een wezenlijke rol in de stofwisseling, spierfunctie en in het voorkomen van ontstekingen. Het lijkt erop dat steeds meer mensen een tekort hebben, wat mede wordt veroorzaakt door een gebrek aan blootstelling aan de zon. Een voorjaarsvermoeidheid komt niet alleen doordat je misschien een tekort aan vitamine D hebt. Er spelen veel meer factoren een rol waarom iemand vermoeid is. Daarom moet er ook naar het grotere plaatje gekeken worden. Stress, slecht slapen, een te drukke agenda, alcohol, ongezond eten, te weinig bewegen, veel in je hoofd zitten en het absorberen van emoties en de problemen in de wereld hebben allemaal een impact op ons welzijn. En wat dacht je van elke dag het nieuws kijken?

Andere keuzes maken

Dit is dus ook de tijd om te kijken naar je manier van leven. Waar mag er iets veranderen en waar kan je andere keuzes maken? Dit kan zijn op het gebied van voeding, een tijdje alcohol laten staan, wat eerder gaan slapen, dagelijks een wandeling maken, mediteren of wat minder televisiekijken. Je zal vanzelf merken dat als je binnen het ene gebied iets verandert, je daarna ook op andere gebieden in je leven aanpassingen gaat maken. Het begint met een eerste stap van zelfzorg.

Daarnaast zijn er vitamines die helpen tegen vermoeidheid. Vitamine C en B spelen een rol bij de stofwisseling en helpen bij vermoeidheid en moeheid. Het is ook mogelijk om, als de vermoeidheid aanhoudt, een keer je bloed te laten onderzoeken. Zo kan je zien of je wellicht vitamines en/of mineralen tekort komt.