DEN HAAG (ANP) - De alternatieve behandelmethode wet cupping, waarbij sneetjes of prikjes in de huid worden aangebracht, is niet zonder risico en degenen die het aanbieden zijn daarvoor vaak ook niet bevoegd. Met die waarschuwing komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Bij wet cupping (of hijama) worden op de sneetjes glazen of kopjes gezet om de huid mee vacuüm te trekken en zo bloed uit het lichaam te laten vloeien. Dry cupping bestaat ook, maar dan worden er geen sneetjes aangebracht.

Bij wet cupping gaat het om een ingreep waarbij een arts betrokken moet zijn, stelt de inspectie. Die bezocht of belde eerder dit jaar steekproefsgewijs met zestien aanbieders van de alternatieve behandelmethode, maar geen van hen was een arts.

Risico's

De inspectie zegt dat aan de behandeling risico's zitten als "infecties, littekenvorming of andere schade door onjuist prikken of snijden zoals flauwvallen of bloedingen". Ook is er kans op bloedoverdraagbare aandoeningen zoals hepatitis B en C.

Wet cupping wordt volgens de inspectie toegepast bij allerlei gezondheidsklachten. Aanbieders zijn vaak fysiotherapeuten, huidtherapeuten of masseurs.

Degenen die door de inspectie zijn benaderd, wisten niet dat een arts erbij betrokken moest zijn. Ze lieten de inspectie weten te stoppen met de behandeling of alsnog samenwerking te zoeken met een arts. Andere aanbieders die de inspectie niet bezocht of belde hebben een informatiebrief gekregen.