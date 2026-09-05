SOLNA (ANP/DPA) - In Europa zijn dit seizoen meer dan 1000 besmettingen met het westnijlvirus vastgesteld. Het virus is inmiddels opgedoken in vijftien landen, meldt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Tot en met donderdag waren 1086 besmettingen geregistreerd die mensen in Europa zelf hadden opgelopen. Begin augustus waren nog 241 gevallen bekend. Italië telt met 516 de meeste besmettingen, gevolgd door Griekenland met 284 en Spanje met 88. Ook in Nederland zijn al 9 gevallen vastgesteld.

Het virus wordt vooral door muggen overgedragen tussen wilde vogels, maar de insecten kunnen ook mensen besmetten. Ongeveer 20 procent van de besmette mensen krijgt volgens het Duitse Robert Koch-Institut griepachtige klachten en koorts. Ongeveer één op de honderd besmette mensen wordt ernstig ziek.

In totaal zijn besmettingen gemeld in 144 gebieden in Europa, waarvan 62 in Italië. Het ECDC benadrukt dat de cijfers geen volledig beeld geven van de verspreiding.