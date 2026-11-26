DEN HAAG (ANP) - Het streven is dat er in april volgend jaar een protocol ligt waarmee artsen lisdexamfetamine kunnen voorschrijven aan crackverslaafden. Dat zei zorgminister Sophie Hermans (VVD) donderdag tijdens een drugsdebat.

Onlangs werd bekend dat een studie naar een medicijn voor crackverslaafden tijdelijk is stilgelegd vanwege zorgen van de inspectie. Daarop ontstond de roep om in de tussentijd lisdexamfetamine te geven aan mensen die aan crack verslaafd zijn, om de hunkering naar drugs te verminderen. Dat middel wordt al voorgeschreven bij mensen met ADHD.

"Het is niet de oplossing, maar het kan wel helpen in de aanpak", aldus de bewindsvrouw. Tijdens het debat werd duidelijk dat een meerderheid van de Kamer er ook zo over denkt.

De Nationaal Rapporteur Verslavingen gaat de richtlijn waarmee het voor artsen duidelijk wordt wanneer ze lisdexamfetamine kunnen voorschrijven samen met Verslavingskunde Nederland opstellen. Het is volgens Hermans noodzakelijk om het protocol af te wachten, dus artsen kunnen het medicijn niet eerder voorschrijven.