DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat nu geen gedeeltelijk verbod invoeren op het lozen van PFAS. Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) meldt dat aan de Tweede Kamer na een onderzoek dat hij zo samenvat: "De gevolgen voor zowel bedrijven als toezichthouders zijn groot, terwijl de verwachte milieuwinst onduidelijk blijft."

PFAS breken niet of nauwelijks af in de natuur en brengen risico's voor milieu en gezondheid met zich mee. Het vorige kabinet zag een algeheel verbod op lozingen van de groep chemische stoffen al niet zitten. Dan zouden onder meer drinkwaterbedrijven niet meer kunnen functioneren, schreef Karremans' voorganger. Inmiddels is ook onderzoek gedaan naar een verbod op een deel van de lozingen.

Een gedeeltelijk lozingsverbod kan helpen om de uitstoot van PFAS terug te dringen, schrijven de onderzoekers. Maar er is nog te weinig bekend over welke bedrijven PFAS gebruiken en hoeveel ze uitstoten. Bovendien zou de ingreep veel kosten voor wetgeving, uitvoering en toezicht met zich meebrengen.