DEN HAAG (ANP) - Om de zorg verder te verduurzamen, zijn nieuwe afspraken nodig waar ook de overheid aan meewerkt. Daarvoor pleiten voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform Kees Vendrik en speciaal regeringsvertegenwoordiger Circulaire Economie Steven van Eijck. Ze roepen alle betrokken bewindslieden op om "voluit door te gaan" met het ondersteunen van de verduurzaming van de sector.

De zogeheten Green Deal Duurzame Zorg, waarin allerlei groene initiatieven samenkomen, loopt eind dit jaar af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de zorgsector zelf overlaten, maar de drie briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol blijft spelen en ook financieel blijft bijdragen. "Het gaat er nu om te versnellen, deze goede praktijken op te schalen en veel meer impact te maken", stellen ze.

Ook een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waar Kuipers lid van is, roept op tot meer actie. Niet alleen om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering, maar ook om de bijdrage die zorgstelsels daar zelf aan leveren te verminderen. Volgens schattingen waar Kuipers, Vendrik en Van Eijck naar verwijzen, veroorzaakt het Nederlandse zorgstelsel ruim 7 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Ook een aanzienlijk deel van het grondstoffenverbruik (13 procent) en de afvalproductie (ruim 4 procent) zijn gelinkt aan de zorg.

"Verduurzaming van het grondstof- en materiaalgebruik is cruciaal voor het beperken van de (klimaat-)impact van de sector en biedt bovendien nieuwe economische en strategische kansen", staat in de brief. Duurzamer worden kan door energiezuinige panden te bouwen en minder grondstoffen te gebruiken, maar de drie vinden ook dat de inrichting van de zorg zelf anders moet.

Volgens het drietal is bijvoorbeeld meer preventie en meer passende zorg nodig. Dat betekent soms ook simpelweg: minder zorg. "Niet alles moet altijd, niet alles kan altijd", voegen ze eraan toe.