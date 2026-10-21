Meerdere sites van ziekenhuizen uit de lucht om PHP-waarschuwing

DEN HAAG (ANP) - Meerdere ziekenhuizen hebben woensdag hun websites offline gehaald na de waarschuwing voor kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Bij andere ziekenhuizen is de hoofdpagina wel beschikbaar, maar zijn sommige diensten uit de lucht.

De sites van onder meer Maastricht UMC+, het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, BovenIJ in Amsterdam en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht zijn niet bereikbaar. Wie probeert de sites van Haaglanden MC in Den Haag, het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk te bezoeken, krijgt een foutmelding te zien.

Op de site van ziekenhuis Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom) staat een melding: "Vanwege de PHP2Shell-kwetsbaarheid hebben wij onze systemen uit voorzorg tijdelijk in onderhoudsmodus gezet."

Bij het ziekenhuis Franciscus (Rotterdam en Schiedam) zijn de online patiëntenfolders niet beschikbaar "door landelijke beveiligingsrisico's". Bij de Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen) is de Patient Journey App, die patiënten gebruiken, niet beschikbaar doordat de leveranciers de beveiliging nog moeten bijwerken.