DEN HAAG (ANP) - Zorgaanbieder ExpertCare zal twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, tenzij voor de bewoners tijdig een andere plek wordt gevonden. Dat meldt minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. De CDA-bewindsvrouw had eerder deze week een "heel stevig gesprek" met ExpertCare en zijn Duitse eigenaar, meldt haar woordvoerder.

ExpertCare wil wegens financiële problemen de locaties in Vleuten en Waalre per 1 juli sluiten. De minister stelde eerder al als voorwaarde dat eerst voor alle kinderen een passend alternatief moet worden gevonden, en daar is nog niet aan voldaan. Zij heeft in het gesprek benadrukt dat snelheid niet ten koste mag gaan van zorgvuldigheid en goede communicatie met de ouders.

Sterk stelt een tussenpersoon aan die erop moet toezien dat ExpertCare zijn wettelijke plicht nakomt om voor alle kinderen een geschikte plek te vinden. Zij benadrukt daarbij dat het niet de bedoeling is dat die verantwoordelijkheden overneemt van de zorgaanbieder, of van verzekeraars of zorgkantoren.

Voor 35 van in totaal 80 kinderen moet nog een andere plek worden gevonden, voordat de zorgvilla's de deuren kunnen sluiten. Haast is wel geboden, waarschuwt Sterk. Een deel van het personeel heeft, vooruitlopend op de voorgenomen sluiting, al ander werk gevonden.

De minister meldt verder dat er contact is met één mogelijke overnamekandidaat. Die heeft evenwel nog geen concreet voorstel op tafel gelegd. Ook daarover moet "op korte termijn" duidelijkheid komen, schrijft Sterk. "Langdurige onzekerheid hierover is niet in het belang van cliënten, ouders en medewerkers en kan afleiden van de inspanningen die nodig zijn om voor alle cliënten tijdig passende vervolgzorg te organiseren."