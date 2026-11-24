UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor verschillende libidoverhogende middelen voor zowel vrouwen als mannen. De producten bevatten stoffen die ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen, wijst laboratoriumonderzoek uit. Het gaat om de producten Mrs Stiff Stay Foxy en VTL Germany voor vrouwen en om AmorLibi for him en King Active voor mannen.

De producten bevatten de stoffen sildenafil, morphardenafil en KD-027. Sildenafil mag in Nederland alleen door artsen worden voorgeschreven. Dit geldt ook voor vardenafil, waarvan morphardenafil een verwante stof is. KD-027 is ook een gemodificeerde variant van vardenafil, aldus de NVWA, en heeft een vergelijkbare werking.

De mogelijke bijwerkingen van deze middelen zijn pijn op de borst of een versnelde hartslag, hoofdpijn, maagklachten, spierpijn, duizeligheid en wazig zien. Als de middelen worden gecombineerd met bepaalde geneesmiddelen voor hartpatiënten, kunnen ze leiden tot een gevaarlijk lage bloeddruk.