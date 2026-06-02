LEIDEN (ANP) - Een onderzoek naar een nieuwe anticonceptiepil is vroegtijdig stopgezet doordat te veel vrouwen zwanger raakten. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) meldt dat vooral het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen reden was tot zorg.

Het middel mifepriston (50 mg) had als anticonceptiemiddel voor een doorbraak moeten zorgen, omdat er veel minder bijwerkingen werden verwacht dan bij de normale pil. In hogere dosering (200 mg) wordt mifepriston al jarenlang gebruikt voor het opwekken van een abortus en de behandeling van miskramen.

"Dit is zeer teleurstellend", zegt hoofdonderzoeker Rebecca Gomperts van het LUMC. "Omdat dit middel juist geschikt leek voor vrouwen die geen hormonen mogen gebruiken of vrouwen die last hadden van bijwerkingen van anticonceptie met oestrogenen en/of progestagenen."

Aan het onderzoek deden veertien Nederlandse ziekenhuizen en meer dan vijfhonderd vrouwen mee. De deelnemers zijn geïnformeerd over het stopzetten van het zogenoemde WOMEN&More-onderzoek.