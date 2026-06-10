DEN HAAG (ANP) - De problemen in de zorg waren tijdens de coronapandemie zo acuut, dat het kabinet eigenlijk zelden ruimte zag om de gevolgen van beperkende maatregelen op de lange termijn mee te wegen in het beleid. Dat heeft voormalig zorgminister Tamara van Ark gezegd in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Van Ark, die minister voor Medische Zorg was van juli 2020 tot september 2021, zei dat al vroeg in de crisis werd nagedacht over bijvoorbeeld de nadelige gezondheidseffecten van de beperkingen op sport op de lange termijn. Maar zij stelde vast "dat het urgente het vaak wint" tijdens een crisis.

"Het was op korte termijn altijd noodzakelijk om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen, om te voorkomen dat de zorg helemaal uit de rails zou lopen", zei Van Ark. Daarvoor was het nodig het aantal contacten te beperken. Of het anders had gekund, is een vraag waar ze ook na haar ministerschap nog mee heeft geworsteld, zei zij.

Intensive care

Een van de belangrijkste doelen van de coronamaatregelen was het beschikbaar houden van bedden op de intensive care. De IC-capaciteit was dus "een hele bepalende factor", zei Van Ark. Maar zij zei desgevraagd dat zij niet vindt dat de coronacrisis in de kern een capaciteitscrisis was. Gezien de brede maatschappelijke impact zou zij dat "te smal" vinden.

Het beperken van de maatschappelijke en economische gevolgen van de crisis werd pas in het voorjaar van 2021 als een apart doel aangemerkt. Maar dat betekent niet dat er daarvoor geen aandacht voor was, bezwoer Van Ark. Daar werden volgens haar "al ruim daarvoor" brede discussies over gevoerd. Wel werd het vanaf dat moment "explicieter".