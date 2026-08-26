WHO bevestigt einde ebola-uitbraak in Oeganda

GENÈVE (ANP/RTR) - De ebola-uitbraak in Oeganda is definitief voorbij, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De regering daar had zelf eind juli al verklaard dat het land helemaal ebolavrij was.

In Oeganda raakten sinds mei twintig mensen besmet met het besmettelijke virus. Twee mensen overleden daardoor. De WHO bleef de situatie de afgelopen weken monitoren om zeker te weten dat er geen besmettingen meer zouden opduiken.

Het ebolavirus kwam over uit buurland de Democratische Republiek Congo. Daar is de uitbraak veel groter en nog lang niet voorbij, waarschuwt de WHO. Er werden daar al ruim 5600 gevallen vastgesteld. Meer dan 2700 mensen kwamen om.

De WHO stelt dat er vooruitgang is geboekt in de bestrijding van het virus, maar benadrukt dat het aantal besmettingen in Congo toch blijft stijgen. Het is inmiddels al de op een na grootste uitbraak van ebola die wereldwijd is geregistreerd. Alleen de epidemie van 2014-2016 in West-Afrika was groter.