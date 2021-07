Groningse universiteit en hogeschool heten Vindicat weer welkom

De Groningse studentenvereniging Vindicat is weer welkom bij officiële gelegenheden op de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool, zoals de start van het nieuwe collegejaar in september. Dat melden de drie donderdag in een gezamenlijk persbericht.

“De commissie komt tot dit advies omdat zij naast een aantal kritische kanttekeningen positieve ontwikkelingen ziet.” Er zijn volgens de onderwijsinstellingen maatregelen ingevoerd om buitensporig alcoholgebruik tegen te gaan, er is expliciet aandacht voor de hiërarchie binnen de vereniging en het tegengaan van seksuele intimidatie, en de communicatie is verbeterd.

Eind vorig jaar besloten de instellingen voor het huidige collegejaar nog geen accreditatie te verlenen aan Vindicat. Het corps werd de eerste helft van dit jaar dan ook niet uitgenodigd voor officiële gelegenheden. De beslissing werd genomen, omdat de maatregelen die de vereniging moest invoeren van de universiteit en de hogeschool, nog niet hadden geleid tot een cultuurverandering. Daarbij zat ook de coronapandemie in de weg.

Eind juni nog dook bij de Groningse studentenvereniging een zogenoemde ‘bangalijst’ op met daarop de namen van vrouwelijke leden, inclusief foto, contactgegevens en een ‘score’ voor hun bedprestaties. Ook in 2016 circuleerde er zo’n lijst bij Vindicat. Meerdere leden werd destijds geschorst.