Rutte in Groningen gearriveerd voor bezoek aan aardbevingsgebied

Demissionair premier Mark Rutte is rond 11.25 uur in Loppersum begonnen met zijn werkbezoek aan de provincie Groningen. Ook gaat Rutte later nog naar Steendam en de stad Groningen. Zijn bezoek aan het aardbevingsgebied staat in het teken van de schadeafhandeling, versterking van gebouwen en de energietransitie.

Toen Rutte aankwam bij het gemeentehuis werd hij aangesproken door een vrouw die op hem stond te wachten. Zij is bezig met de versterkingsoperatie van de boerderij van haar vriend. Dat verloopt niet goed, vertelde ze. Rutte ging daarop met de vrouw in gesprek voor het gemeentehuis, samen met waarnemend burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Eemsdelta. Hier komt nog een vervolggesprek uit.

Nu is Rutte samen met Beukema in gesprek met leden van de Commissie Bijzondere Situaties, opgericht om als vangnet te dienen voor mensen die door de aardbevingen in urgente situaties zijn beland.

Aansluitend bezoekt Rutte steunpunt Stut-en-Steun, dat bewoners ondersteunt bij mijnbouwschade. Vervolgens brengt de demissionair premier rond 15.00 uur een bezoek aan de projectgroep Dorp in eigen hand, in Steendam. Dit is een bewonersinitiatief van Steendam en Tjuchem, met als doel bewoners meer te betrekken bij de versterkingsoperatie in hun eigen gemeente.

De provincie Groningen kreeg als gevolg van de aardgaswinning te maken met aardbevingen die veel schade hebben veroorzaakt. Nu hoopt het kabinet van de provincie een gebied te maken met een belangrijke rol in de energietransitie. Rond 17.00 uur gaat Rutte daarom nog langs bij de busremise van het OV-bureau Groningen Drenthe, in de stad Groningen.

Hier is een van de grootste groene waterstoftankstations van Europa geopend en staan twintig nieuwe waterstofbussen van transportbedrijf Qbuzz. De commissaris van de koning en bestuursvoorzitter van het Nationaal Programma Groningen, René Paas, is hierbij aanwezig. Het vorige werkbezoek van Rutte aan het aardbevingsgebied was in april.