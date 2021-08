Rutte weet niet of versterkingsoperatie Groningen op tijd klaar is

Het wordt volgens demissionair premier Mark Rutte “spannend” of de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied klaar is in 2028. Tijdens een werkbezoek aan het Groningse Loppersum, dat in het gaswinningsgebied ligt en vaak opgeschrikt wordt door aardbevingen, uitte Rutte dezelfde zorgen die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) eerder vorige maand had. Hij wil een “slag om de arm houden” of de doelen gehaald gaan worden.

Volgens Rutte ligt de versterkingsoperatie niet alleen bij het Rijk, maar ook bij de Nationaal Co√∂rdinator Groningen en de gemeentes. Momenteel zijn er pas ruim duizend huizen versterkt, nog ongeveer 25.000 moeten versterkt worden. “We denken dat het kan”, zegt Rutte, maar hij wil aan het einde van het jaar eerst zien wat voor plannen er liggen.

Volgens de premier ligt het niet “aan de mensen” dat de versterkingsoperatie trager gaat dan gehoopt, maar is het werk erg complex. Bij het door de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad opgerichte steunpunt Stut-en-Steun, dat inwoners begeleidt bij aardbevingsschade, liggen nu nog 1300 dossiers waaraan gewerkt wordt. Rutte schrok van dat aantal, vertelt hij na zijn bezoek aan het meldpunt. “Als je hoort wat erachter zit, daar zitten soms dramatische situaties tussen.”

Aan geld zal het volgens Rutte niet liggen. Hij zegt dat inmiddels al meer dan een miljard euro aan schadeherstel is uitgekeerd en dat ook voor de versterking extra geld is uitgetrokken.