Politie deelt herkenbare beelden molotovcocktailgooiers Groningen

De politie Groningen heeft herkenbare beelden gedeeld van de twee mannen die in de nacht van woensdag op donderdag meerdere molotovcocktails in en tegen het huis van journalist Willem Groeneveld gooiden.

De politie deelt de beelden zo snel na het incident omdat ze dit als “zeer ernstig” aanmerkt, aldus een woordvoerster.

De politie gaf eerder al aan het incident hoog op te nemen, en hoopt nu met het delen van de beelden de daders zo snel mogelijk te pakken. Op de video is te zien hoe de verdachten, twee witte mannen in de leeftijd tussen de 25 en 40 jaar, de portiektrap oplopen en twee voorwerpen aansteken.

Van de ene verdachte is het hele gezicht duidelijk herkenbaar te zien, hij draagt een donkerkleurige jas met capuchon. De andere verdachte draagt een bivakmuts en een vermoedelijk blauwe trui met 07 en Superdry erop.

De politie kreeg rond 02.45 uur een melding binnen dat bij de journalist van het Groningse stadsblog Sikkom molotovcocktails door het raam van de voordeur van de bovenwoning waren gegooid.

Er ontstond brand in het huis aan de Mutua Fidesstraat, maar Groeneveld en zijn partner wisten het vuur zelf te doven. Ze waren erg geschrokken maar bleven ongedeerd. Ook voor de woning werd brandbaar materiaal aangetroffen.

Over de aanleiding wilde de politie eerder niet speculeren. “Ongeacht het motief staat vast dat journalisten in alle vrijheid hun werk moeten kunnen doen.” Volgens Dagblad van het Noorden werden eerder adresgegevens van Groeneveld op internet gedeeld. Het is niet duidelijk of het incident hiermee samenhangt.

Vorige week zei Groeneveld in een interview met Villamedia, website over journalistiek, dat hij vaker over zijn schouder kijkt als hij door de stad loopt. Hij kreeg al eerder te maken met intimidaties en bedreigingen en zijn ruiten werden al eens ingegooid. Dat zou te maken hebben met publicaties van zijn hand.