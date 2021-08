FC Groningen en FC Utrecht scoren opnieuw niet

Het duel tussen FC Groningen en FC Utrecht heeft geen winnaar opgeleverd. Geen van beide clubs kwam in Groningen tot scoren: 0-0. De wedstrijd stond in het teken van het 50-jarig bestaan van FC Groningen.

Ook vorig seizoen eindigde het duel tussen de Groningers en de Utrechters zonder doelpunten. Toen werd het duel zonder publiek gespeeld, ditmaal was het sfeervol in de Euroborg. Dat het 0-0 bleef, was ook te danken aan FC Utrecht-keeper Maarten Paes, die met name in de eerste helft een aantal keer goed optrad. In de tweede helft waren kansen spaarzaam.

Bij FC Utrecht deed Mike van der Hoorn een paar minuten mee. De verdediger, die eerder deze week werd overgenomen van het Duitse Arminia Bielefeld, viel in de 87e minuut in voor Hidde ter Avest.

Utrecht was het seizoen nog begonnen met een klinkende 4-0-zege op Sparta. FC Groningen won de uitwedstrijd tegen SC Cambuur met 2-1.