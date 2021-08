Nog meer evacués uit Afghanistan aangekomen in kazerne Zoutkamp

Bij de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp zijn zondag nog vier bussen gearriveerd met evacués uit Afghanistan, aldus een woordvoerster van het COA. Hoeveel mensen er precies in de laatste vier bussen zitten kan ze nog niet zeggen.

Zaterdagavond waren er ook al 85 mensen aangekomen. Vrijdagavond arriveerden in de kazerne de eerste 28 mensen en later die nacht nog eens 50. In totaal zijn er nu acht bussen in Zoutkamp aangekomen, aldus het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Defensie heeft de kazerne aangewezen als noodopvanglocatie voor mensen die door de overheid uit Afghanistan zijn gehaald. Het COA heeft de opvang ingericht. Het Nederlandse Rode Kruis is met dertien vrijwilligers aanwezig in de kazerne. Zij helpen met het verstrekken van kleding en maaltijden en assisteren de GGD ook om de mensen te begeleiden bij het afnemen van coronatesten.