IND-team naar Zoutkamp voor Afghaanse asielaanvragen

Een speciaal team van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat in de tijdelijke noodopvang voor Afghaanse evacués in Zoutkamp asielaanvragen in behandeling nemen. Dat gebeurt als de onlangs uit Afghanistan aangekomen mensen uit quarantaine zijn, meldt de IND.

De Afghanen worden opgevangen in een deel van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne, die Defensie daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Daar worden ook kantoren ingericht waar circa twintig IND’ers kunnen werken. Het gaat om medewerkers die de afgelopen jaren ook de asielaanvragen van Afghaanse tolken en hun gezinnen hebben behandeld. Zij hebben ook ervaring met het horen van kwetsbare mensen.

De IND is daarnaast actief op Schiphol waar de vliegtuigen aankomen met mensen uit Afghanistan waar de extremistische Taliban de macht hebben overgenomen. Het team daar zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen door kunnen reizen naar Zoutkamp, ook als zij niet de juiste papieren bij zich hebben. Ook helpen de medewerkers mensen die niet in Nederland moeten zijn, door te reizen naar hun eindbestemming.